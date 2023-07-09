الإعتداء على جزائريين في ليون والعدالة الفرنسية تتحرك

حكمت العدالة الفرنسية بالسجن لمدة تصل إلى عامين على سبعة أشخاص متهمين بارتكاب هجمات عنصرية في ليون. خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في عام 2019.

وحسب العدالة الفرنسية، حُكم على خمسة من المتهمين بالسجن أربع سنوات. اثنان منهم مع وقف التنفيذ. وآخر بالسجن لمدة سنة واحدة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، والسابع سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 22 و 34 عامًا، يُشتبه في أن الرجال السبعة. شاركوا في اعتداءات مساء 19 جويلية 2019. في وسط ليون، بعد فوز الجزائر في نهائي كأس إفريقيا للأمم.

كما تم التعرف عليهم ضمن مجموعة من حوالي ثلاثين شخصًا. حرضتهم حركة اليمين المتطرف على مهاجمة أنصار الجزائر. كان العديد منهم مسلحين بقضبان حديدية ومضارب بيسبول.

كما ادعى المتهمون في الغالب أنهم ليسوا جزءًا من “أي جماعة” ونفوا وقوع العنف.

كما رد جان فرانسوا باري ، محامي أحد المتهمين: “إنه قرار عادل إلى حد ما في تحليله. لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كنا نستأنف”.

وبالفعل، تحول مساء يوم 19 جويلية 2019 إلى كابوس لبعض المشجعين الجزائريين. الذين احتفلوا بتتويج الخضر في كأس إفريقيا للأمم.

في Vieux-Lyon، هاجم أفراد، وبعضهم ينتمون إلى جماعات يمينية متطرفة أو قريبون منها. ونهبوا وأطلقوا العنان لكراهيتهم لمناصري الجزائر.

وبعد المداولة التي جرت في المحاكمة بتهمة العنف العنصري، الجمعة 7 جويلية 2023. أصدرت محكمة ليون الإصلاحية حكمها. وأدين المتهمون السبعة وحكم عليهم بالسجن عدة مرات.

وهكذا، حُكم على شخصين بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. وصدرت أحكام بالسجن. تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على الجناة الخمسة الآخرين.