الإعتداء على طفل جزائري في أمريكا.. هذا ما قاله الرئيس تبون

افاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ان سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية يتابع وضعية الطفل الجزائري الذي تعرض للإعتداء من قبل مناصرين.

وقال الرئيس تبون، على هامش الإدلاء بصوته الانتخابي، أن الطفل لم ينتقل إلى أمريكا وانما يسكن في بوسطن وذو جنسية مزدوجة جزائرية أمريكية. مشيرا “نحن نتابع أوضاعه الصحية بدقة وخرج من المستشفى”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه تكلم مع سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية صبري بوقادوم. مردفا “هو قائم بواجبه. ويشرف على كل الاجراءات التي يمكن اتخادها مع العدالة والشرطة الامريكية”. “نفس الشيء بالنسبة للوفد وزير الرياضة تم دعوة الطفل من أجل مشاهدة المباراة لقاء الجزائر سويسرا وان شاء الله اتشوفوه”.

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