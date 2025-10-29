الإعتداء على مواطن في سكيكدة.. توقيف 3 أشخاص وثلاثة آخرون في حالة فرار

تمكنت فرقة شرطة مكافحة الجرائم الكبرى في سكيكدة، من توقيف 3 أشخاص ظهروا في فيديو متداول يقومون بالاعتداء على شخص.

وجاء في بيان الشرطة “على إثر تبليغ ورد عبر بريد صفحة “فايسبوك” شرطة سكيكدة، عن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي”. “يظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالاعتداء على شخص آخر ملقى على الأرض”. “باستعمال أسلحة بيضاء بحي الميزي بمدينة سكيكدة.

وتم تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً، باشرت فرقة الشرطة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيق. فيما لايزال ثلاثة آخرين في حالة فرار.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية موضوعه إنشاء عصابة أحياء. الضرب و الجرح العمدي مع حمل أسلحة بيضاء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين، أن صفحات “فايسبوك” أمن الولايات، تطبيق “ألو شرطة”، الأرقام الخضراء 1548-17 موضوعة تحت التصرف للتبليغ، نقل انشغالات وتوجيه المواطنين.

