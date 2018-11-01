الإعتداء على نائب رئيس بلدية سيدي سليمان في احتفالية ذكرى نوفمبر بتيسمسيلت

فاجأ مواطن الحضور في القاعة المخصصة لتخليد ذكرى اندلاع الثورة التحريرية بمدينة سيدي سليمان أثناء عرض برنامج الإحتفال وهو ينهال بالضرب على نائب رئيس بلديتها إلى أن تم السيطرة على الوضع والالتفاف حول الضحية.

وفي اتصال هاتفي لـ ” النهار أونلاين ” مع رئيس البلدية السيد ” أحمد راهب ” قال أن الاعتداء كاد ان يتطور إلى حادثة خطيرة، ودون توفر أية حماية ضمن مخطط تنظيم الحفل.

مضيفا أن تِكرر مثل هذه الأفعال الطائشة ضد المنتخبين هدفه تحريك الفتن ودفع العلاقات بينهم وبين المواطن إلى نفق مظلم.

ودون أن ننسى فقد عرفت العام الماضي سيدي سليمان حادثة مؤسفة حيث حاول مواطن قتل رئيس المجلس السّابق بعد أن اعترض طريقه ورش عليه مادة سريعة الاشتعال ثم أضرم النار فيه.