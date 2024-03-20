الإعتدال الربيعي.. ظاهرة فلكية نعيشها اليوم

ستشهد الأرض اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، في تمام الساعة الرابعة وست دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي. ظاهرة فلكية تتمثل في بداية فصل الربيع على النصف الشمالي للكرة الأرضية.

حيث أنه في هذا اليوم، تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء. مما يؤدي إلى تساوي طول النهار مع طول الليل. كما يمتد فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يوماً و17 ساعة و44 دقيقة، حتى يوم 20 جوان، الموعد المقرر لبداية الانقلاب الصيفي القادم.

بالمقابل، يحل فصل الخريف على النصف الجنوبي للأرض، مما يُعرف بالاعتدال الخريفي. وتعود هذه الظاهرة إلى ميل الأرض بزاوية تبلغ 23.5 درجة بالنسبة لمحور دورانها، مما ينتج عنه فصول السنة. ويُشار إلى أن كوكب المريخ يميل أيضا بزاوية تبلغ 25.19 درجة بالنسبة لمحوره. مما يؤدي إلى حدوث فصول مماثلة لتلك على كوكب الأرض.