قناة النهار الإعجاز العلمي في القرءان : التحنيك بقلم قناة النهار نشر في 01 أفريل 2023 - 13:13 شارك غرِّد أرسل 19 0 الإعجاز العلمي في القرءان : التحنيك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6muJf اقرأ أيضا طالع هابط: فلاحو خنشلة يعانون ويطالبون بالكهرباء .. تريسيتي نصدرولها لإيطاليا وحنا ماعندناش قناة النهار 16 مارس شاهد..كيف رد هذا الشاب على من انتقدوا سيارات و مصنع فيات في الجزائر قناة النهار 20 مارس "عيشة بنت البلاد: "مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه قناة النهار 29 مارس صريح جدا: "كسب الحلال جهاد"... العمال اليوميون بين اللقمة الحلال و تحمل المصاعب قناة النهار 27 مارس قناة النهار .. موعد مع الفرجة والتميز خلال الشهر الفضيل قناة النهار 19 مارس النفس والصيام / الصحة النفسية والصيام قناة النهار 29 مارس البويرة: هذه وضعية سوق المواشي عشية شهر رمضان والموالين يناشدون قناة النهار 11 مارس غليزان / صاحب قصابة يبادر بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء أيام قبيل شهر رمضان قناة النهار 11 مارس حجز أزيد من 9000 قرص مهلوس مموه بالشيبس في الوادي قناة النهار 15 مارس واش داني / لصقلو في الحانوت ورقة "مجانا للضيوف خارج الولاية"😂 وجا يدّي فيستا باطل 😂 الباتني فاقلو قناة النهار 26 مارس