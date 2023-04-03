قناة النهار الإعجاز العلمي في القرءان : التغذية السيئة بقلم قناة النهار نشر في 03 أفريل 2023 - 13:10 شارك غرِّد أرسل 61 0 الإعجاز العلمي في القرءان : التغذية السيئة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0gK23 برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا دادي زانغا: صعب واحد يضحك الجزائريين في غياب صالح أوقروت قناة النهار 26 مارس بيونة: لم أتعرض إلى العنصرية في فرنسا قناة النهار 31 مارس واش داني / تكون تمشي في أمان الله يخرجولك كلاب جيعانين يجرو موراك واش دير😂🤣 اللخّر مايسلكش !! قناة النهار 29 مارس رمضان مع هشام Cook / 👨🍳😋 كبدة مشرملة وكورني محشيين بموس التونة قناة النهار 31 مارس زمن الفتن / حديث الفتن قناة النهار 25 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة الأولى | ماني هي الصح قناة النهار 23 مارس الشاب حميدو: كنت نسمع "كادير الجابوني" وكنت نقلدو في أغانيه بعدها درت ستيل خاص بيا قناة النهار 01 أفريل "أمال وهبي: "في الألبوم ركزت على اللهجة الجزائرية بـ5 أغاني قناة النهار 02 أفريل بك نفتخر / تكريم خالتي فاطيمة صاحبة القلب الحنون😍😍ممرّضة الزوالية في بوسعادة قناة النهار 24 مارس رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋/ دجاج كوردون بلو و سلطة سيزر قناة النهار 03 أفريل