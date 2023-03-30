قناة النهار الإعجاز العلمي في القرءان : جهاز المناعة بقلم قناة النهار نشر في 30 مارس 2023 - 15:20 شارك غرِّد أرسل 56 0 الإعجاز العلمي في القرءان : جهاز المناعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BOvnL برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا زين الدين بلعيد: شرف لي ولي عائلتي إلتحاقي بالمنتخب الأول وهذا ما دار بيني وبين بلماضي قناة النهار 21 مارس رئيس الجمهورية يهنىء الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم قناة النهار 22 مارس مع النابلسي / مفهوم الزمن قناة النهار 25 مارس بسكرة : 1000 صنف للتمور بالجزائر منها 300 صنف بالولاية تبحث عن الاهتمام قناة النهار 22 مارس صريح جدا: هذا هو سند المرأة الحقيقي في نظر الجزائريات .. قناة النهار 13 مارس ورقلة: بحليب الإبل .. أحلام تبدع في صناعة مختلف أنواع الشكولاتة قناة النهار 09 مارس "ضحية انهيار المبنى من مستشفى وهران.." طلبنا من المقاول يوقف أشغال الحفر حتى وقعت الكارثة قناة النهار 13 مارس صريح جدا: هكذا يحبب الجزائريون الصيام لأبنائهم الصغار قناة النهار 26 مارس "موال من النعامة :" الرئيس تبون الأحسن في العالم ورانا معاه ومكاتفينه قناة النهار 12 مارس كارثة..انهيار آخر لبناية بحي البلاطو بوهران قناة النهار 13 مارس