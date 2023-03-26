قناة النهار الإعجاز العلمي في القرءان : نعمة الماء بقلم قناة النهار نشر في 26 مارس 2023 - 12:43 شارك غرِّد أرسل 69 0 الإعجاز العلمي في القرءان : نعمة الماء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vzZqS اقرأ أيضا djam .. "عندي 13 سنة ما حففتش شعري ويكشف عن سؤال إذا يغسل شعرو" قناة النهار 26 مارس the weekend show: بعد ظهوره في البرنامج.. وحيد يحضى بشعبية كبيرة والكل يحاول مساعدته قناة النهار 10 مارس رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا قناة النهار 16 مارس "محمد علال: "هناك قنوات تقدم أعمال لا تصلح أن تبث حتى على اليوتيوب قناة النهار 26 مارس صريح جدا: بوسعادة.. قبلة السياحة الصحراوية قناة النهار 07 مارس شارع السياسة: رئيس الجمهورية يعدل الحكومة .. تغييرات لبعث القطاعات المتعثرة قناة النهار 19 مارس برنامج ضويها علينا .. "رجال يتحدون الصعاب لفعل الخير وإنارة المناطق المعزولة".. ترقبوه في رمضان قناة النهار 20 مارس طقس مشمس وحار و درجات حرارة مرتفعة في هذه المناطق قناة النهار 24 مارس وزيرة التضامن الوطني تحيي ثقة رئيس الجمهورية في المرأة قناة النهار 08 مارس معيشة فالـ GOOD.. مع أمين بومدين تعيش GOOD قريبا في رمضان قناة النهار 19 مارس