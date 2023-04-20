قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز الدهني بقلم قناة النهار نشر في 20 أفريل 2023 - 12:37 شارك غرِّد أرسل 88 0 الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز الدهني إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N2SoA برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا سمير MISTER X: كاين لي ما يقبلش النقد ولحقت حتى للعدالة على جال الكلام قناة النهار 31 مارس واش داني / فيروس "كوكو" في شوارع بجاية.. تمـ.ـوت بالضحك😂😂 قناة النهار 01 أفريل النفس و الصيام : لماذا أردنا أن ندمج بين هاتين القيمتين؟ قناة النهار 02 أفريل كنزة موسوس: لا نقارن أنفسنا مع مصر التي يوجد فيها مسرح في كل جامعة قناة النهار 14 أفريل الشاب حميدو: عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل جمعيات جزائرية تقوم بإفطار أزيد من 2000 شخص من منكوبي الزلزال بتركيا قناة النهار 10 أفريل وزير الداخلية: الجزائر مستهدفة أساسا من قبل قوى أجنبية قناة النهار 15 أفريل سامية طبوش: في فترة مرت من حياتي كنت أقبل أي دور لأني كنت محتاجة للمال قناة النهار 13 أفريل رشيد بن قذيفة يتحدث عن كواليس مسلسل حارة الشهداء قناة النهار 10 أفريل العدد السادس من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 31 مارس