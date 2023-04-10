قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز العصبي الودي وغير الودي بقلم قناة النهار نشر في 10 أفريل 2023 - 13:46 شارك غرِّد أرسل 46 0 الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز العصبي الودي وغير الودي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wKmRm برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا فيصل من فرقة إيوال: الڨصبة عندها مكانة في ففرقتنا ولازم علينا نحافظوا على تراثنا قناة النهار 05 أفريل أجواء ربيعية مستقرة مع إرتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 25 مارس والد الطفل عمر: أنا فخور بإبني قناة النهار 04 أفريل محمد علال: هناك ضعف في تسويق البرامج الرمضانية قناة النهار 26 مارس ماريا زدام: "الترويج للعنف وخاصة للأطفال يعتبر شيء سلبي" قناة النهار 03 أفريل ZOOM مع MISTERX 6 I الحلقة "05" البطحة قناة النهار 02 أفريل نسيمة جعفر باي: هناك عائلات محافظة قناة النهار 09 أفريل ريحة البلاد / اليوم فطرنا في دار" أمال "مغتربة بشمال فرنسا😍😍استقبلتنا أحسن إستقبال 😍والماكلة بنييينة قناة النهار 23 مارس "عباس ريغي : "لكان نكتبوا المالوف راح نخرجوه من الروح تاعو قناة النهار 07 أفريل "فاطمة بلحميسي: "جائحة كورونا ما خلاتنيش نروح إلى قطر باش نخدم في مشروع الدبلجة قناة النهار 04 أفريل