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قناة النهار

الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون

بقلم قناة النهار
الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون
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الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون

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رابط دائم : https://nhar.tv/342yh
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