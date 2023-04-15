قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون بقلم قناة النهار نشر في 15 أفريل 2023 - 12:29 شارك غرِّد أرسل 70 0 الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/342yh برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تحضير البوراك بطريقة مميزة.. طاولة من 37 نوعا وذوقا قناة النهار 03 أفريل الشاب رشدي عن تصريحات "soolking" .. قناة النهار 06 أفريل نسرين من فرقة إيوال: لدينا مشروع لإنتاج أغاني أطفال باللغة الشاوية قناة النهار 05 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس قناة النهار 28 مارس الإعجاز العلمي في القرآن / الصيام الإسلامي قناة النهار 29 مارس شاب حميدو يبدع بأغنية كادير الجابوني في "عشقك شفت الويل" قناة النهار 01 أفريل بومرداس: حجز أزيد من 284 قنطار من مادة البصل موجهة للمضاربة قناة النهار 11 أفريل الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل و تفتيش إلى قيادة الدرك الوطني قناة النهار 08 أفريل عزو HK: أنا إنسان لا أصلح للتمثيل ونضحك بزاف قناة النهار 09 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة الثامنة | عرس في داري قناة النهار 30 مارس