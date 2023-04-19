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قناة النهار

الإعجاز العلمي في القرآن : الراحة النفسية

بقلم قناة النهار
الإعجاز العلمي في القرآن : الراحة النفسية
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الإعجاز العلمي في القرآن : الراحة النفسية

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رابط دائم : https://nhar.tv/jpOjj
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