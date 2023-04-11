قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن : الكوليستيرول بقلم قناة النهار نشر في 11 أفريل 2023 - 13:40 شارك غرِّد أرسل 432 0 الإعجاز العلمي في القرآن : الكوليستيرول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2lBGi برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا عزو HK: عندي قلب كبير وعمري ما كرهت إنسان قناة النهار 09 أفريل ريضو: نعرف فرقة "جمعاوي أفريكا" منذ تأسيسها ونسمع أغانيهم قبل ما يخرجو قناة النهار 08 أفريل "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل سعيد يكشف عن قصة الديو رفقة فرقة الداي .. "كنا قاعدين نغنو مع بعضانا حتى دخلنا لستوديو وسجلناها قناة النهار 28 مارس "حسناء البشارية تتحدث عن بداياتها.. "كنت نهرب للسطح باش نلعب الڨيطار قناة النهار 03 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن / الصيام الإسلامي قناة النهار 29 مارس ضحكة ولعبة /🤔 من هو الصبي الذي لم يبكي 3 أشهر😍 ؟! جاوب وربح معانا كليماتيزور قناة النهار 29 مارس مفيدة عداس: "كاين مشاهد "عنف" الكبير ما يقدرش يشوفها" قناة النهار 03 أفريل أنيسة علي باي ونوال زعتر وأمين بومدين يؤدّون دور درامي على المباشر قناة النهار 05 أفريل تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات بوهران قناة النهار 27 مارس