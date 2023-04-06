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قناة النهار

الإعجاز العلمي في القرآن / في السحور بركة

بقلم قناة النهار
الإعجاز العلمي في القرآن / في السحور بركة
رمضان 2023
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الإعجاز العلمي في القرآن / في السحور بركة

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