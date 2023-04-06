قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن / في السحور بركة بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2023 - 15:39 رمضان 2023 شارك غرِّد أرسل 83 0 الإعجاز العلمي في القرآن / في السحور بركة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9S0m1 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا صريح جدا: هل يساعد الشباب الجزائري أولياءهم في مصاريف رمضان ..؟ قناة النهار 20 مارس أجواء حارة مرتقبة على أغلب المناطق .. قناة النهار 27 مارس ضحكة ولعبة /🤔 ماهو أضخم كائن في الكرة الأرضية ؟🤔 شاهد الإجابة قناة النهار 31 مارس "سعيد بن خيرة م فرقة تيكوباوين.. " ياسين امينوس كان عندو دور كبير في نجاح الالبوم قناة النهار 28 مارس أبطال "الدامة".. "كنا صحاب والأن رانا خاوة" قناة النهار 04 أفريل رؤوف بطل "الدامة" يوجه برسالة لكل الجزائريين. قناة النهار 04 أفريل أعوان الرقابة وقمع الغش في رمضان.. أعين لا تغفو ولا تنام قناة النهار 27 مارس أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت قناة النهار 02 أفريل الإعجاز العلمي للقرآن / مدخل إلى الإعجاز العلمي قناة النهار 23 مارس العدد الثاني من برنامج موسيقى Late Show مع ألمع نجوم الفن والموسيقى قناة النهار 27 مارس