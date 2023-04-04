قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن : معجزة التمر بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2023 - 12:59 شارك غرِّد أرسل 212 0 الإعجاز العلمي في القرآن : معجزة التمر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8TbHP برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا العدد السادس من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 31 مارس عبد القادر جريو: نحن نحضر لفيلم يحكي عن الراي وعن فنان مظلوم قناة النهار 02 أفريل بيونة.. كي ندخل في عمل ما نندم على والو قناة النهار 31 مارس الإعجاز العلمي للقرآن / مدخل إلى الإعجاز العلمي قناة النهار 23 مارس رؤوف بطل مسلسل الدامة: شرف لي أني مثلت مع ممثلين كبار قناة النهار 04 أفريل دادي زانغا: صعب واحد يضحك الجزائريين في غياب صالح أوقروت قناة النهار 26 مارس الإعجاز العلمي في القرءان : جهاز المناعة قناة النهار 30 مارس أمل وهبي: فيلم جديد سيخرج للنور يحكي عن العشرية السوداء بإسم "ذاكرة الحدث" قناة النهار 02 أفريل بيونة تعلق على صورة مصطفى العريبي .. قناة النهار 31 مارس تحضير البوراك بطريقة مميزة.. طاولة من 37 نوعا وذوقا قناة النهار 03 أفريل