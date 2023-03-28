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قناة النهار

الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس

بقلم قناة النهار
الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس
رمضان 2023
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الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس

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