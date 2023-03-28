قناة النهار الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس بقلم قناة النهار نشر في 28 مارس 2023 - 12:41 رمضان 2023 شارك غرِّد أرسل 212 0 الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9gFN4 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا طالع هابط : فضيحة.. 18 سكن في عين تموشنت من 2007 وهي حابسة ..عيب عليكم يا مسؤولين قناة النهار 21 مارس مشاركة وجبات التلاميذ عبر الفايسبوك في المسيلة .. هكذا يراقب الأولياء غذاء أبنائهم قناة النهار 10 مارس غليزان : مواطنون يفضلون التسوق مبكرا من أسواق الرحمة لإنخفاض أسعارها قناة النهار 14 مارس موجة حر تجتاح هذه المناطق إلى غاية يوم الجمعة..التفاصيل قناة النهار 13 مارس رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الأوغندي بمقر رئاسة الجمهورية قناة النهار 12 مارس غليزان / صاحب قصابة يبادر بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء أيام قبيل شهر رمضان قناة النهار 11 مارس صب معاشات المتقاعدين مع الزيادات تلقى إستحسان المستفيدين بالنعامة قناة النهار 16 مارس واش داني / لصقلو في الحانوت ورقة "مجانا للضيوف خارج الولاية"😂 وجا يدّي فيستا باطل 😂 الباتني فاقلو قناة النهار 26 مارس ترندينغ: قميص شبيبة الساورة المزين بصورة الأمير عبد القادر يصنع الحدث وطبيب أسنان يعيد البسمة لشوشع قناة النهار 15 مارس سامية عطوي.. سفيرة المطبخ الجزائري بدار الغربة قناة النهار 20 مارس