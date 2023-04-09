قناة النهار الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري بقلم قناة النهار نشر في 09 أفريل 2023 - 13:04 الإعجاز العلمي للقرآن شارك غرِّد أرسل 798 0 الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9PfRR برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا خالد طاهيري: مسلسل بين البلاد عندو نكهة جديدة وسبيسيال والناس حبوه قناة النهار 01 أفريل النعامة / عشية رمضان.. شباب يتطوع لتنظيف بيوت الله قناة النهار 22 مارس أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت قناة النهار 02 أفريل واش داني / فيروس "كوكو" في شوارع بجاية.. تمـ.ـوت بالضحك😂😂 قناة النهار 01 أفريل عزو HK: الجرأة يجب أن تكون مدروسة ويكون وراءها رسالة قناة النهار 09 أفريل أمال وهبي تعلن عن الرجوع للساحة الفنية بألبوم عصري جديد قناة النهار 02 أفريل "عيشة بنت البلاد: "مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه قناة النهار 29 مارس حسين من فرقة تيكوباوين: أنا نسمع روحي ونسمع كلش قناة النهار 28 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 11 | وعلاش عليا قناة النهار 02 أفريل رجال صدقوا: سيف الله المسلول "خالد بن الوليد" قناة النهار 01 أفريل