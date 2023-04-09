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قناة النهار

الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري

بقلم قناة النهار
الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري
الإعجاز العلمي للقرآن
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الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري

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رابط دائم : https://nhar.tv/9PfRR
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