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قناة النهار

الإعجاز العلمي للقرآن / تاريخ الصيام

بقلم قناة النهار
الإعجاز العلمي للقرآن / تاريخ الصيام
تاريخ الصيام
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الحصة الثانية من سلسلة الإعجاز العلمي والتي تتضمن تاريخ الصيام على البشرية. 

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رابط دائم : https://nhar.tv/UelLI
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