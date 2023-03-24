قناة النهار الإعجاز العلمي للقرآن / تاريخ الصيام بقلم قناة النهار نشر في 24 مارس 2023 - 14:02 تاريخ الصيام شارك غرِّد أرسل 68 0 الحصة الثانية من سلسلة الإعجاز العلمي والتي تتضمن تاريخ الصيام على البشرية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UelLI اقرأ أيضا إتحاد الكتاب الجزائريين..دعوات لإعادة التفعيل قناة النهار 17 مارس الطاكسي المربوح :"عايلة هايلة"..جاوبو مليح و قدرو يربحو 16000 دج قناة النهار 23 مارس هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر قناة النهار 18 مارس إعادة إفتتاح الإستعجالات الطبية بخروبة بعد ترميمها قناة النهار 23 مارس حكيم بوطهرة: هذه هي المعايير التي تم بها إختيار الموديلات الـ 6 لفيات قناة النهار 21 مارس دلال خير: طفل مصاب بشلل دماغي فقد والدته التي كانت ترعاه ووالده يطلب المساعدة لعلاجه في تركيا قناة النهار 03 مارس برنامج 100% صحة: تشخيص أمراض الكبد عبر تقنية الفيبروسكان قناة النهار 11 مارس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز :" إرتفاع نسبة إستهلاك الغاز في الجزائر" التفاصيل قناة النهار 14 مارس الحمولة الزائدة للشاحنات عبر الطرقات..تحت المراقبة قريبا قناة النهار 04 مارس صب معاشات المتقاعدين مع الزيادات تلقى إستحسان المستفيدين بالنعامة قناة النهار 16 مارس