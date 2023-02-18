الإعدام شنقا لقاتلة والدتها في مصر

قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بإعدام الشابة نورهان شنقا لاتهامها بقتلها لوالدتها، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وظهرت نورهان قاتلة أمها بمساعدة صديقها وهي ترتدي الملابس البيضاء. حيث تم إسناد تهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنورهان وصديقها.

وعقدت نورهان وصديقها ويدعى حسين فهمي ويبلغ من العمر 14 عاما، العزم، إذ بيتا النية على قتل المجني عليها داليا الحوشي، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة نورهان إلى محكمة الجنايات، بعد أن أقامت الدليل الفني قبل المتهمين.

وسبق أن أحالت محكمة أحداث بورسعيد المتهم الثاني حسين إلى إحدى دور الرعاية العقابية، عقب ثبوت مساعدته في قتل المجني عليها، والتي عرفت باسم سيدة بورسعيد.