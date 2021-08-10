قناة النهار الإعدام لحارقي الغابات.. إذا تسببت في في وفيات أو عاهات مستدامة بقلم النهار أونلاين نشر في 10 أوت 2021 - 18:28 شارك غرِّد 23 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970914 اقرأ أيضا عمر مريجة: ماقام به نورين قرار صائب ولا لتضخيم الأمور قناة النهار 02 أوت وزير التربية: عملية تلقيح موظفي القطاع أولوية قصوى تحضيرا للدخول المدرسي قناة النهار 03 أوت وفــاة والد أحد الناجحين بشهادة البكالوريا بعد إعلان النتائج بغرداية قناة النهار 23 جويلية برنامج "Toutes Options: نظام "Lapi" لتفكيك شبكات ســ ـرقة وتهريب السيارات قناة النهار 24 جويلية