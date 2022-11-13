الإعدام لشابة أمريكية قتلت امرأة حاملاً وسرقت جنينها

حكمت محكمة أمريكية على إمرأة من تكساس تبلغ 29 عاماً بالإعـدام. لإقدامها على قتل امرأة حامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

وكانت تايلور باركر قد أوهمت عائلتها وحبيبها على مدى شهور بأنها حامل. وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطناً منتفخاً من السيليكون. إلا انها في الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها.

ثم زارت باركر الضحية ريغان سيمونز هانكوك البالغة 21 عاماً، والتي كانت قد بلغت الأشهر الأخيرة من حملها. وطعنتها قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، وتغادر المنزل.

صدر الحكم بإدانة تايلور باركر الأربعاء في تكساس، بعد محاكمة بدأت في سبتمبر واستمرت أسابيع، وفقاً للوثائق التي نشرتها المحكمة.

وقُبض على باركر وهي تقود سيارتها. واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومتراً من مكان وقوع الجريمة. وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثاً. ولم يتمكن الطفل الذي أُدخل المستشفى. من البقاء على قيد الحياة.

وخلال جلسات محاكمة باركر في مدينة نيو بوسطن الصغيرة شرق دالاس. أوضحت الشرطة أن الجانية واظبت قبل أسابيع من جريمتها على رصد نساء حوامل في المتاجر المتخصصة أو في مستشفيات الولادة.