الإعدام لشاب سرق “بوشية” من محل جزار وقتل به رب أسرة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة الإعدام في حق المتهم الموقوف ” د. سعيد”. لاقترافه جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها رب أسرة أب لأربعة أطفال. موتا بطعنات سكين بالحي الذي يقطن به ” القرية” بحسين داي.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم. عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. معتبرا أن المتهم عقد العزم على قتل ضحيته. ويتجلى ذلك في جلب السكين والمكوث بالحي لساعات إلى غاية مرور الضحية لازهاق روحه.

وفي تفاصيل المحاكمة تبين أن الوقائع تعود إلى شهر جانفي 2023، في حدود الساعة الثامنة صباحا. أين كان الضحية المجنى عليه، عائدا من العمل ” دوام دليلي” باتجاه مسكن والدته لتففد أحوالها. وجلب طفله من هناك، وخلالها قام المتهم وعلى حين غرة، بتوجيه 3 طعنات قوية. اثنتين منها استقرت في صدر الضحية، والاخرى من الخلف في ظهره بعد سقوطه أرضا متأثرا بأولى الطعنتين.

كما تم توقيف المتهم واحضاعه للتحقيق، أين صرح بأنه لا يعرف الضحية وليس بينهما اي خلافات. معترفا بأنه قام بسرقة السكين في صباح مبكر من محل ” جزارة” لبيع الدجاج بالحي.

كما تبين ان المتهم معروف في الحي بتعرضه لحالات جنون متقطع، وقبل إرتكابه الجريمة بيوم واحد. اعتدى على احد أبناء الحي على مستوى الوجه مسببا له جرحا بليغا، ولما تم تسليمه للشرطة تم اطلاق سراحه.

من جهته الدفاع ركز في مرافعته على نقطة واحدة الا وهي لا يجوز متابعة موكله قضائيا، كونه يحتاج إلى علاج في مصح استشفائي. كما أنه وقت ارتكابه الجرم لم يكن في كامل قواه العقلية، وهو الدفع الذي استبعدته النيابة في الجلسة.

وتبين من خلال التقارير الطبية أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسيا، ويتابع العلاج عند أخصائي.