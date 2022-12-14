الإعدام لشاب قتل زوجته  بـ15 طعنة بالمسكن العائلي

قضت محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بتسليط عقوبة الاعدام في حق المتهم الموقوف “س.سمير” عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. التي راح ضحيتها صحفية بقناة تلفزيونية ناطقة بالأمازيغية المسماة “تانهينان لاصب” 39 سنة. وهي أم لطفلتين قاصرتين ذوات الاربع والثلاث ربيعا اللتين شاهدتا والديهما المتهم. وهو يجهز على والدتهما بالسكين في المنزل العائلي حتى أرداها قتيلة.

كما جاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع نفس العقوبة في حق المتهم واصفة الجريمة بالفظيعة والمروّعة. وفي تفاصيل المحاكمة اعترف المتهم “سمير” منذ الوهلة الأولى أمام هيئة المحكمة بإزهاقه روح زوجته. بواسطة سكين مطبخ بتاريخ 26 جانفي 2021 بعد عودتها إلى المنزل من الدوام اليومي. أين كانت بصدد تحضير وجبة الفطور له. مضيفا المتهم أن سبب قتله الضحية هو شكوك راودته قبل 4 أشهر من الواقعة حول خيانته له مع شخص آخر. الأمر الذي جعله يدخل معها في خلافات معها وصلت إلى رفع دعوى خلع بمحكمة خميس الخشنة. قبل أن يتم ارجاعها لمنزل الزوجية لتنازل المرحومة عن القضية.

هذا ما وجده الجاني في الحمام

وواصل المتهم انه بيوم الوقائع لاحظ منديل مبلل في الماء في الحمام. بعد شمه وجد فيه عطر رجالي وقارورة غسول فارغة فانتباته شكوك حول دخول شخص غريب الى المنزل العائلي. فقام بمساءلة زوجته وهو في حالة هيجان شديدة قبل أن يقوم بخنقها. ثم تناول سكين مطبخ وووجه لها عدة طعنات على مستوى الظهر والصدر ومناطق اخرى من جسدها حتى سقطت قتيلة أمام مرأى طفلتيها القاصرتين “سيرين” و”أناييز” اللائي كانتا في حالة هيسترية متقدمة.

وحاول المتهم التهرب من المسؤولية الجزائية بتبرير فعلته باعتبار ان زوجته المرحومة بعد كشف أمرها قبل اربعة أشهر تغيرت تصرفاتها معه اين هاتفها وهي في العمل حيث نست قفل الهاتف وخلالها سمع أحدهم تتحدث معه ومنذ تلك الفترة- حسب تصريحاته- تأزمت العلاقة الزوجية بينهما لشكوكه حول خيانة زوجية.

وكشف قرار الإحالة حسب تقرير الخبرة الطبية أن الضحية “تانهينان لاصب” تعرضت الى 15 طعنة بواسطة سكين أعنفها على مستوى الصدر والظهر وهي تحاول الافلات من يدي زوجها محاولة النجاة من الموت أمام صراخ ابنتيها وبكائهما محاولتين اتقاذها غير ان المتهم بعد خنقها أجهز عليها بالسكين بضربات عنيفة حتى الموت ثم قام بجرها الى الشارع ورمي الجثة على قارعة الطريق وراح يتصل برجال الشرطة والحماية مخطرا بقتله ام أطفاله.