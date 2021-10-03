الإعدام لـ”العنابي” و20 سنة سجنا لشريكه بتهمة قتل صديقهما بسبب صفقة “كاشيات”

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بتسليط عقوبة الإعدام، في حق المتهم “ز.سفيان” المكنى ” العنابي”. عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

كما سلطت ذات الهيئة القضائية عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شريكه التهم الثاني الموقوف ” م.جاطي” المكنى ” بدرو”. مع حرمان كلا المتهمين من ممارسة حقوقهم المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية مع مصادرة المحجوزات.

وبالعودة إلى وقائع القضية، فإنه يوم 14 فيفري 2020 على السابعة و45 دقيقة مساء. تلقت مصلحة الاستعجالات بمستشفى الرويبة. شخص ضحية ضرب وجرح عمدي، تلقى طعنة بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر، كانت سببا في وفاته. حيث وفي إطار التحريات التي باشرتها مصالح الأمن فإن المجنى عليه تلقى طعنة بواسطة سكين على يد المدعو ” ز.سفيان”، المكنى ” العنابي”. والمدعو ” م.جلطي” المدعو” بدرو”، في أعقاب صفقة شراء المؤثرات العقلية.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف المتهم الأول “ز.سفيان” في حين قام المتهم بدر الدين بتسليم نفسه لذات المصالح. بالإضافة الى المتهم القاصر الذي قام بتهريب المؤثرات العقلية. وبعد اذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية، تم العثور على أداة الجريمة “سكين” بمنزله العائلي. وككمية من الأقراص المهلوسة.كما تم العثور بمنزل المتهم “ز.سفيان” على ملابسه التي استغملت في الجريمة، والتي تعرضت للغسل. تتمثل في سروال جينز أزرق اللون، وقميص رمادي. بالإضافة إلى حذاء رياضي عليها آثار دم.

وعند سماع هذا الاخير، اعترف بأنه كان على اتفاق مع الضحية “ج.صابر”، لابرام صفقة إقتناء مؤثرات عقلية على ان تتم بتاريخ 14 فيفري 2018. وعند الواحدة زوالا، إتصل به المرحوم لغرض تموينه بكمية من المؤثرات العقلية، لأجل بيعها وخلالها تنقل إلى محل ” قادري” ببرج البحري وعند وصوله وجد المدعو” م. جلطي” المكنى “بدر الدين” فاخبره هذا الأخير بأنه هو من اتصل ب” صابر” لأجل ابرام صفقة مؤثرات عقلية، وطلب منه الوقوف إلى جانبه، في حال حاول “صابر” الاحتيال عليه.

وواصل المتهم في معرض اعترافاته بأنه بعد الثالثة زوالا اتصل به الضحية ” صابر” ليخطره بأنه متواجد أمام محل ” البسكري” ببرج الكيفان، فتوجه اليه برفقة شريكه “ج.مولاي” ، على متن دراجة نارية، وخلالها وجدا الضحية ” صابر” في،الانتظار على متن مركبة وطلب منهما” صابر” التوجه إلى الضفة الخضراء لأجل تسلم الأقراص المهلوسة.

وأضاف أن شريكه ” مولاي” توجه إلى المكان المتفق عليه.أما هو فتوجه إلى المكان الذي كان يخفي فيه الممنوعات. وعاد بها إلى مكان الملاقاة. أين طلب من شريكه ” مولاي” البقاء بمفرده. فيما صعد هو على متن السيارة التي كان على متنها الضحية “صابر” والسائق .

وبعدها يضيف المتهم “سفيان” توجهت إلى مكان قريب أمام قاعة الحفلات وخلال وصولهم سلم كيس الممنوعات للضحية “صابر” فطلب منه هذا الأخير النزول والصعود مجددا للجلوس بجانب السائق، لأجل تسليمه المبلغ المالي، غير انه شعر بانهما يحاولون الفرار. فرفض النزول وطلب من ” صابر” إرجاع كيس المخدرات. وفي تلك الأثناء تدخل شريكه “مولاي” وقام بمسك الضحية من قميصه من الخلف. في حين قام هو بخطف الكيس وسلمه بسرعة لشريكه، اما سائق المركبة فحاول الفرار.

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