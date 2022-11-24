الإعدام لـ 49 متهما في قضية اغتيال جمال بن اسماعين

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس بادانة 49 متهما موقوفا بحكم الاعدام في قضية قتل والتنكيل بجثة الشاب المرحوم.

كما قضت المحكمة بإدانة 15 متهما موقوفا بـ10 سنوات سجنا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة 7متهمين غير موقوفين باحكام تراوحت بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا مع إيداع اثنين الحبس في الجلسة.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بتبرئة ساحة 17 متهما غير موقوف من التهم المنسوبة إليهم. إثنين غير موقوفين 10 مع الايداع. 4 متهمين 3سنوات، 6 متهمين 5 سنوات. وجاءت الأحكام بعد الاجابة في 1196 سؤالا طرح في غرفة المداولات.

ونسب للمتهمين خلال مجريات التحقيق 11 تهمة منها، 6 تهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وجناية التحريض على وضع النار عمدا في الحقول المزروعة واشجار أدت الى الموت. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. والمتبقية كيّفت على أساس جنحة التجمهر المسلح وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية جنحة تخريب ملك الغير، وجنحة التمييز وخطاب الكراهية وجنحة التعذيب والتحريض عليه.

وتميزت جلسة المحاكمة التي انطلقت يوم الثلاثاء من الاسبوع المنصرم، بتسمك معظم المتهمين بالانكار القاطع لما نسب إليهم من وقائع وتهم.

فيما صرح البعض لرئيس الجلسة بأن تواجدهم في مسرح الجريمة كان بدافع الفضول. لكونهم من سكان منطقة أربعاء ناثيراثن، فيما اعترف البعض خاصة المتهمين الذين ظهروا في الفيديوهات الموثقة من مسرح الجريمة. بأنهم ما اقترفوه في حق الضحية كان بداعي الانتقام لكونهم كانوا تحت وطأة الصدمة. لتعرض مساكنهم وممتلكاتهم للحرق وفقدان ذويهم وأهاليهم.

من جهتها النيابة العامة وخلال مرافعتها، التمست تطبيق عقوبات بين الاعدام و10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. بعدما وقفت على بشاعة الجريمة مذكّرة بخلفيات ارتكابها. والتي تزامنا وموجة الحرائق التي شهدتها منطقة القبائل وعدد من ولايات الوطن خلال صائفة2021.

كما اعتبرت ذات الهيئة القضائية بأن المتهمون في القضية اقتسم كل واحد منهم الدور، لتنفيذ الجريمة. وفق تخطيط محكم، نسجته أيادي خارجية كان همها إثارة الفتنة وادخال البلاد في نفق مظلم.