الإعدام لقاتلي الطفلة نهال

أصدر مجلس قضاء تيزي وزو، اليوم الخميس، حكما في قضيه الطفلة سي محند نهال. التي اختفت بمنطقة واسيف ولاية تيزي وزو في 21 جويلية 2016 ووجدت ميتة بعد 15 يوما.

وتم إصدار الحكم في حق كل من إ. سليم، إ.سفيان المتواجد في حالة فرار. فيما استفاد من البراءة كل من كاتب كريم، ولد علي نبيل.

وقد انطلقت اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضيه الطفلة سي محند نهال، أين حضر ثلاثه متهمين. فيما غادر أحدهم ارض الوطن بصفة غير شرعية، بالإضافة إلى حضور 104 شهود.

وفي بداية المحاكمة طلب أولياء الضحية تأجيل المحاكمة نظرا لعدم حضور محاميهم. في حين رئيس الجلسة رفض طلبه وبدات المحاكمة.

واستمع رئيس الجبسة الى الشهود، وبعدها مرافعة المحامين المتهمين. حيث وخلال المداخلة طالب والد الضحية من رئيس الجلسة أن يعطيه حق ابنته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور