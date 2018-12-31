الإعدام لقاتل الطفلة “سلسبيل”بوهران

أصدرت محكمة الإستئناف، حكم الإعدام الصادر بحق قاتل الطفلة “سلسبيل وشريكه”، لتدعم الحكم الذي نطقت به محكمة الجنايات الإبتدائية بوهران منذ 3 أشهر.

وعرفت محاكمة الإستئناف، التي أفتتحت اليوم الإثنين، تقديم المتهم الرئيسي لرواية أخرى للوقائع التي حدثت في 18 أوت 2018 بحي “الياسمين”.

وخلافا لما أدلى به في المحاكمة الأولى يوم 29 سبتمبر المنصرم، نفى المتهم أن يكون قد هتك عرض الطفلة، مؤكدا أنه قتل سلسبيل “دون قصد”.

وذلك بعدما حاول منعها من الصراخ لتفادي علم الجيران بما كان يحدث في شقته.

بالإضافة إلى ذلك إدعى المتهم أيضاً أنه نقل وحده جثة الفتاة دون مساعدة شريكه، كما نفى هذا الأخير التهم الموجهة إليه مدعيًا أنه ضحية مؤامرة من قبل الجميع بما في ذلك الشهود.

وبعد المداولات، أصدرت محكمة الإستئناف حكم الإعدام ضد المدعى عليهما، مع غرامة 300 مليون سنتيم.

يستفيد منها والدي الضحية بسبب الضرر الذي لحق بهما من جراء الفعلة المشينة في حق فلذة كبدهم.