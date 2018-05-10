الإعدام لقاتل خالته وزوجها وإبنهما في بسكرة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة مساء اليوم الخميس حكما بالإعدام ضد قاتل خالته وزوجها وإبنهما.

وتعود حيثيات هذه القضية حسب ما ورد أثناء أطوار المحاكمة العلنية الى 16 أكتوبر 2015 .

عندما أقدم الجاني “م.ع.ح” البالغ من العمر 28 سنة على وضع حد لحياة ثلاثة أشخاص خالته “ح.ف” 61 سنة وزوجها “أ. ش” 82 سنة وابنهما “م.ش” 23 سنة.

وقام بالاستلاء على مبلغ مالي بقيمة 7 ملايين دج.

كما أدانت المحكمة المتهمين “س.ب” و “س.ب” و”ع.خ” بعام حبس نافذ والمتهمين “ح.ل” و” ا.ح” بعام حبس مع وقف التنفيذ بسبب عدم الإبلاغ.

وقد التمس ممثل النيابة في مرافعته تسليط العقوبة القصوى في حق المتهم الرئيسي و 5 سنوات سجنا للمتهمين الآخرين.