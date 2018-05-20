الإعدام لقاتل عريس بالوادي

جدولت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي اليوم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة طمس آثار الجريمة.

المتابع بها شقيقان ، حيث يعد المتهم الرئيسي موقوف ذو 29 سنة يعمل في نجارة المنيوم.

تعود وقائع القضيّة الى تاريخ 22 نوفمبر 2017 اين ابلغت مصالح الامن من طرف مصلحة الاستعجالات بالبياضة عن استقبال شخص مصاب على مستوى الصدر بسلاح ابيض.

اين لفظ انفاسه الأخيرة بالمصلحة ، عندها تواصلت التحقيقات لتتلخص الي وقوع مناوشات وتشابك بأيدي امام مسجد بحي ازدهار بلدية البياضة عقب صلاة المغرب مباشرة بين المتهم في قضية الحال والضحية عر يس.

والسبب يعود لوجود خلافات قديمة بين العائلتين اين تدخلت جمعيات وأعيان المنطقة لفك الخلافات حيث أسفرت الإشتباكات عن إصابة الضحية في الجهة اليسرى للصدر بطعنة سكين.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أنّ طول الجرح 2.5 سم .

النيابة التمست الإعدام في حق المتهم الرئيسي وثلاث سنوات سجنا للمتهم الثاني .