الإعدام لقاتل عشريني بـ”تورنوفيس” في الوادي

نطقت محكمة الجنايات خلال دورتها العادية التي افتتحت اليوم ، بحكم الإعدام بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ،
المتابع بها ب.ع 22سنة ينحدر من بلدية الرباح جنوب عاصمة الولاية الوادي ،
وتعود وقائع القضية لمارس سنة 2015 ، حيث صرح المتهم سالف الذكر،
بأنه اثناء وقوع الجريمة كان في حالة سكر متقدمة ،
وخلال جلسات الخمر و مناوشات مع شخصين غريبين كان يريد سرقة هاتفهما حسب تصريحه ،
وعندها قدم الضحية لفك المنازعات بين الاطراف ،
لينتهى به ملقي علي الارض ومفك البراغي في رقبته اصاب الشريان الابهر حسب تقرير الطبيب الشرعي، توفي في عين المكان ،
وعقب استجواب المتهم التمست النيابة حكم الاعدام للمتهم ، لتنتهي بصدور حكم الاعدام في حق المتهم.
التعليقات (1)
حكم الاعدام في الجزائر يبقى حبر على ورق وهذا وقوف ضد ارادة الله وحكمه ولا يقع هذا الا في دول الكفار ..
نرجو من الحكام الرجوع الى جادة الصواب وتطبيق حكم الله …