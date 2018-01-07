الإعدام لقاتل عشريني بـ”تورنوفيس” في الوادي

نطقت محكمة الجنايات خلال دورتها العادية التي افتتحت اليوم ، بحكم الإعدام بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ،

المتابع بها ب.ع 22سنة ينحدر من بلدية الرباح جنوب عاصمة الولاية الوادي ،

وتعود وقائع القضية لمارس سنة 2015 ، حيث صرح المتهم سالف الذكر،

بأنه اثناء وقوع الجريمة كان في حالة سكر متقدمة ،

وخلال جلسات الخمر و مناوشات مع شخصين غريبين كان يريد سرقة هاتفهما حسب تصريحه ،

وعندها قدم الضحية لفك المنازعات بين الاطراف ،

لينتهى به ملقي علي الارض ومفك البراغي في رقبته اصاب الشريان الابهر حسب تقرير الطبيب الشرعي، توفي في عين المكان ،

وعقب استجواب المتهم التمست النيابة حكم الاعدام للمتهم ، لتنتهي بصدور حكم الاعدام في حق المتهم.