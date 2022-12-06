الإعدام لكهل ذبح ابن عمه بسيف بسبب خلاف عائلي حول الميراث

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة الاعدام في حق المتهم الموقوف المدعو “ب.كريم”. رب أسرة من ذوي السّوابق العدلية عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، لازهاقه روح قريبه من ابناء العمومة المدعو ” ب.نور الدين”. ذبحا بواسطة سيف بسبب خلافات عائلية عن الميراث.

وحُكم على المتهم بعدما كان النائب العام قد التمس توقيع نفس العقوبة في حق المتهم.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة وحسب ماجاء في الملف القضائي. فان الوقائع تعود الى ليلة 19 جوان 2021 بحي ” كاريار” بالقرب من شاطئ المرسى. أين تنقل المتهم في حدود الساعة ال23 و33 دقيقة ليلا على متن سيارته. الى شاطئ المحجر أين قام كان متواجدا الضحية ” ب.نور الدين “. ليتعرض الاخير إلى عملية خنق ثم ضربات حادة على الرأس. قبل ان يقوم بذبحه بواسطة سيف طوله 60 سم ثم التخلص من رأس برميه من أعلىالى أسفل المنحدر وترك باقي الجسم في العراء.

وبعد تنفيذ الجريمة الفظيعة توجه المتهم الى منزله العائلي لأجل تغيير ملابسه التي كانت مبللة وملطخة بالدماء. طالبا من ابنته “شيماء” التوجه الى غرفتها حتى يتسنى له ذلك من دون اثارة الشكوك حوله.

هذا ما كشفه التحقيق

وبعد اكتشاف الجريمة وفتح تحقيق في ملابساتها انطلاقا من استغلال كاميرات المراقبة التابعة لقاعة العمليات لمصالح الامن الوطني. تم رصد المتهم عائدا بسيارته من مسرح الجريمة.

كما كشف التحقيق بعد تفتيش منزل الجاني العثور على قميص عليه آثار دماء مخبأ في حاملة الأحذية. والذي بعد إرساله الى المخبر بشاطوناف تم العثور على آثار جينية خاصة بالضحية.

ومكّنت العملية أيضا من العثور على سلاح الجريمة المتمثل في السيف الذي اختفى بيوم الوقائع من مكانه بغرفة الجاني. حسب شهادة الابنة ” شيماء ” التي أكدت أيضا للمحققين بأن والدها عاد الى بليلة الوقائع ودخل المنزل من الباب الخلفي. ولما شاهدته وهو مبلل بالدماء طلب منها الانصراف بصيغة الأمر.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع انكر بشدة الأفعال المنسوبة اليه رغم مواجهته بالأدلة العلمية المتوصل اليها خلال مجريات التحقيق. على غرار شهادة الشهود من أقاربه الذين أكدوا باقترافه الجرم في حق ابن العم.

بحيث صرح المتهم بأنه ليس له أي خلاف شخصي مع الضحية قريبه او ازهاق روحه مصرحا في نفس الوقت لهيئة المحكمة وجود نزاعات عائلية بخصوص الميراث واقتسام التركة حول “التراب” بولاية تيبازة ومنطقة رويبة.