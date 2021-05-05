الإعدام للمتهم في تسميم وقتل الطفل القاصر “بلال مرغني” انتقاما من عشيقته ببرج الكيفان

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية قتل الطفل القاصر “مرغني محمد”.

الضحيةالذي لم يكتمل السن العاشرة من العمر، ارتكبت في حقه وهي جريمة نكراء بحي “الدوم” ببرج الكيفان شرق العاصمة، في أعقاب جائحة كورونا.

أين قام الجاني بالتخلص من جثة الضحية برميها تحت الأشجار بالقرب من شاطئ البحر، بعد تسميمها بدواء الأعصاب، مما تسبب له في تمزق” البنكرياس” فمات متاثرا بنزيف دموي داخلي.

الدواء لم يستطع الطفل “بلال” مقاومته، بعدما كان يظن المرحوم أنه ذاهب إلى نزهة للترويح على نفسه.

فكان مصيره الموت، على يد مجرم أراد أن يصفي حسابات قديمة بينه وبين عشيقته والدة الطفل المغدور.