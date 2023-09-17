الإعصار لي يصل كندا ويخلف خسائر بشرية ومادية

تسبب الإعصار “لي” في إغراق عدد من الشوارع بإقليم نوفاسكوشيا الكندي وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي أمس السبت.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 120 ألف شخص السبت، بعدما قطعت الأشجار المتساقطة بسبب قوة الرياح خطوط الكهرباء.

وفي إقليم نيو برونزويك المجاور عانى قرابة 20 ألفا من انقطاع الكهرباء.

وفي الولايات المتحدة أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن إعلان طوارئ في ولايتي مين وماساتشوستس في إجراء احترازي، مع تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار أمس.

وتوفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية إثر سقوط شجرة على دراجته، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته إن الإعصار “لي” يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في جزيرة لونغ آيلاند جنوب شرق ولاية نيويورك الأميركية.

وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار ما زال قويا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

وظل الإعصار لي يتحرك فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي لفترة وجيزة. دون أن يتسبب في أضرار بشرية على اليابسة.