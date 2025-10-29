الإعصار “ميليسا” يشتدّ إلى الفئة الرابعة مع اقترابه من كوبا

اشتدّت قوة الإعصار “ميليسا” إلى الفئة الرابعة، على سلّم تصاعدي من خمس فئات، مع تقدّمه في البحر الكاريبي واقترابه من شرق كوبا.

ويتوقّع المركز الأمريكي للأعاصير، أن يظلّ ميليسا إعصارًا قويًا أثناء عبوره كوبا وجزر البهاماس ومحيط برمودا.

وكانت قوة الإعصار انخفضت من الفئة الخامسة القصوى إلى الفئة الثالثة خلال الساعات العديدة التي استغرقها اجتياحه جامايكا. قبل أن يشتدّ مجدّدًا إلى الفئة الرابعة مع تقدّمه فوق البحر.

وأكدت السلطات الكوبية أنها أجلت حوالي نصف مليون شخص، فيما أمرت الحكومة في جزر البهاماس، وهي التالية في مسار ميليسا. بالمزيد من عمليات الإجلاء للأشخاص الذين يعيشون في الأجزاء الجنوبية من الأرخبيل.

وكان الإعصار “ميليسا” قد اجتاح اليابسة في جاميكا، كأقوى عاصفة تضرب الجزيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن “ميليسا” ضرب اليابسة بالقرب من بلدة نيو هوب جنوب غرب جاميكا.، محملا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترا في الساعة، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لقوة عاصفة من الفئة الخامسة أعلى مستوى على مقياس سافير- سيمبسون.

ومن المتوقع أن يتحول الإعصار باتجاه سانتياجو دي كوبا، ثاني أكبر مدن كوبا وذلك بعد تراجع سرعة رياحه إلى 233 كيلومترا في الساعة.

