الإعلامية الجزائرية فيروز زياني تُتوج بميدالية ذهبية في واشنطن

توجت الإعلامية الجزائرية، فيروز زياني، بالميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية من شبكة القيادة عبر الأطلسي، في مركز الصحافة في واشنطن.

وتحصلت زياني على هذه الجائزة، من طرف “شبكة القيادة عبر الأطلسي”، وهي شبكة إخبارية دولية.

وتوجت الإعلامية، رفقة شبكة الجزيرة الإعلامية، بالميدالية الذهبية، عن فيلم “يوم في ووهان” الوثائقي وعن تغطية الشبكة المتميزة المتواصلة لتتبع جائحة كوفيد-19 .

ونشرت الإعلامية على صفحتها بتويتر، صورا من حفل التتويج وكتبت: “أتقاسم معكم فرحة الحصول على الميدالية الذهبية للصحافة الاستقصائية. من شبكة القيادة عبر الأطلسي اليوم في مركز الصحافة في واشنطن”.

والإعلامية فيروز زياني، مذيعة أساسية للأخبار والبرامج في شبكة الجزيرة الإعلامية.

وقدّمت زياني خلال مسيرتها في قناة الجزيرة العديد من البرامج من بينها: بين السطور، وحديث الثورة، وللنساء فقط، وما وراء الخبر. وتقدم الإعلامية حاليا، برنامج للقصة بقية.

كما شاركت في قائمة من التغطيات الخاصة، مثل تغطية الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006. وتغطية المؤتمرات الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة لتغطيات خاصة من الأستوديو للعديد من الحروب والثورات والأحداث المهمة.

هذا وأشرفت المدربة فيروز زياني على تأطير عدد كبير من الصحفيين والعاملين في المجالات ذات الصلة بالإعلام. وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها في معهد الجزيرة.

ومنها: مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومدخل في التقديم التلفزيوني، ودورة التقديم التلفزيوني الإخباري.

وتستند المدربة فيروز إلى خبرتها الطويلة في المجال، حيث عملت بالتلفزيون الجزائري في الفترة ما بين 1995 و2000.

وانتقلت الإعلامية مع مطلع الألفية الجديدة إلى شبكة الجزيرة الإعلامية حيث تعمل الآن.

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