الإعلامية السعودية لجين عمران تدخل عالم التمثيل

أعلنت الإعلامية السعودية، لجين عمران، عن إستعدادها لخوض تجربة البطولة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

ونشرت الإعلامية على صفحتها بانستغرام، صوراً من توقيعها للعقد مع شركة سيدرز آرت برودكشن “صباح إخوان” للمنتج اللبناني صادق الصباح، بالشراكة مع شركة رايتكس برودكشن.

وكتبت لجين: “تم توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021، مع شركة رايتكس للإنتاج بالشراكة مع شركة سيدرز آرت بردكشن، صباح إخوان”

وأضافت الإعلامية: “سعيدة جدا بهذا التعاون، مع العلم أن شركة صباح إخوان، من أكبر الشركات المنتجة حيث أنتجت الهيبة وخمسة ونص وتشيللو ، ولو ودولار ، وطريق وأعمال ضخمة أخرى”.

وتابعت عمارن: “كما أن للشركة، تاريخ عريق في الإنتاج السينمائي مثل خلي بالك من زوزو ، والراقصة والسياسي وغيرهم الكثير”.

وختمت الإعلامية السعودية بقولها: “خطوة جديدة.. أسأل الله فيها التوفيق والنجاح”.