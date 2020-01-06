الإعلامية مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة!

تقدمت الإعلامية المغربية، مريم سعيد، بدعوى تشهير ضد الفنانة دنيا بطمة، بعد تورطها في قضية الحساب الشهير “حمزة مون بيبي” المختص بإبتزاز المشاهير.

ونقل موقع “سيدتي”، عن وسائل إعلامية مغربية، أن سعيد تقدمت بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة وشقيقتها، بعد التحقيق معهما لتورطهما في تسريب صور ومعلومات خاصة للحساب المذكور.

وأضاف ذات المصدر، أن حساب “حمزة مون بيبي”، تسبب في إنفصال مريم سعيد عن خطيبها يومين قبل الزواج وطردها من عملها في فضائية الـ”أم بي سي”، بعد نشره لصور فاضحة لها.

وتعيش الفنانة المغربية، دنيا بطمة، أسوأ أيام حياتها بعد تورطها في قضية إبتزاز مشاهير ونجوم، واتهامها بوقوفها هي وشقيقتها إبتسام، وراء الحساب المذكور، والذي كان له دور كبير في نشر صور فاضحة وابتزاز عدد من المشاهير والنجوم.

وبحسب أحد المواقع المغربية، حاولت دنيا بطمة السفر الجمعة الماضية للبحرين مع زوجها محمد الترك، إلا أنه قد تم منعها بشكل رسمي من السفر، لتصاب بإنهيار عصبي.

وبهذه الشكوى الرسمية من الإعلامية مريم سعيد، فإن موقف دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام، إزداد صعوبة، خاصة وأن بطمة مازالت ممنوعة من السفر بشكل رسمي.

وقد تم التحقيق مع دنيا بطمة في قضية أثارت ضجة كبيرة في المغرب مؤخرا، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها مع شقيقتها بكفالة مالية ومنعها من مغادرة البلاد.

فيما قررت النيابة الإستئناف على قرار إخلاء سبيل الفنانة وشقيقتها، نظرا لحبس المتهمين في القضية، على ذمة التحقيقات.

وتنفي دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، تورطهما في هذه الفضائح، وقالت أنها تتعرض لمؤامرة نظرا لشهرتها ونجوميتها مؤكدة أن برائتها ستظهر قريبا.