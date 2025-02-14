الإعلامية هناء غزار بوعكاز تردّ بقوة على تصريحات ابن ساركوزي المعادية للجزائر

لم تمرّ تصريحات، لويس ساركوزي، ابن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مرور الكرام، حتى جاءه الرد وبقوة.

وقال لويس ساركوزي، في تصريحات ليومية “لوموند” الفرنسية. أمس الخميس: “لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال. لقمت بحرق السفارة (ويقصد السفارة الجزائرية). وأوقف منح التأشيرات، وأرفع التعريفات الجمركية بـ150 بالمائة”.

وعقب هذا التصريح العدائي، قصفت الإعلامية الجزائرية، هناء غزار بوعكاز، عبر حسابها على إنستغرام. لويس ساركوزي، الذي يحظى بدعم متزايد من لوبيات عدّة، منها معادية الجزائر.

وكتبت ابنة الباهية وهران في منشورها: “لويس ساركوزي، وريث الامتيازات. يجسّد نموذج الطفل المدلل الذي دُفع إلى الأضواء دون أي استحقاق”.

كما وصفت الإعلامية الجزائرية، ابن ساركوزي، الذي جعل اسمه بارزا في الساحة الفرنسية قائلة إنه “صحفي بالواسطة، يفتقر إلى أي قيمة فكرية. فلا يتميز لا بعمق تفكيره ولا بإنسانيته. بل بازدرائه الفاضح”.

وتابعت هناء غزار بوعكاز قائلةً: “بعدما برّر، بلا مبالاة، مقتل الأطفال الفلسطينيين. تجاوز حدود الوقاحة بإعلانه أنه، لو كان في السلطة. “لأحرق سفارة الجزائر”، ردًّا على اعتقال صنصال”.

وفي الأخير، قصفت الإعلامية الجزائرية، من دعا إلى حرق السفارة الجزائرية قائلة: “اسمك فتح لك الأبواب، لكنه لن يخفي فراغ فكرك.. اشترِ الشوكولاتة والورود لحبيبتك في عيد الحب. ولا تتحدث عن أمور تفوق مستواك”.

وختمت الإعلامية يوعكاز منشورها: “في الجزائر، هناك رجال، أيها الصغير!”.