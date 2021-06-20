الإعلامية وفاء مفتاح رزقي في ذمة الله

أخبار الجزائر
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الإعلامية وفاء مفتاح رزقي في ذمة الله
بقلم خالد زوبيري

إنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الأحد، الاعلامية بقناة التلفزيون العمومي “كنال ألجيري” وفاء مفتاح رزقي بعد معاناتها من مرض عضال.


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