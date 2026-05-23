الإعلامية هناء غزار بوعكاز تحصد جائزة أفضل برنامج تفاعلي

توجت قناة النهار بالجائزة الأولى لأفضل برنامج تفاعلي، وذلك عن برنامج “رانا مع بعضانا” الذي تعده وتقدمه الإعلامية هناء غزار بوعكاز.

وجرى الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل “الشاشة الذهبية”، حيث نال البرنامج جائزة أحسن برنامج تفاعلي.

وجاء هذا التتويج تقديرا للمحتوى الذي يقدمه وتفاعله مع مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وخلال مراسم التتويج قدّمت الإعلامية هناء غزار بوعكاز شكرها لقناة النهار وللجمهور الجزائري.

كما شهد حفل الشاشة الذهبية فوز مسلسل المهاجر عن فئة المسلسل الدرامي.

ويعد برنامج “رانا مع بعضانا” من بين البرامج التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور. وهذا من خلال تناوله لانشغالات المواطنين وتسليطه الضوء على مبادرات التضامن والعمل الخيري.