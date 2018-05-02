الإعلاميون في زيارة إلى المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري

نظمت المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات عبد الرحمان طالب ببرج البحري في العاصمة اليوم زيارة ميدانية لفائدة وسائل الإعلام.

قصد التعرف عن أهم التكوينات الملقنة بمختلف تخصصاتها وكذا الاطلاع على الإمكانيات العلمية والتقنية والمنشآت البيداغوجية المسخرة لها.

وأكد قائد المدرسة العميد سليم قريد أن رهان العصرنة والاحترافية يبدأ بمنظومة التكوين.

وفقا للمنهج البيداغوجي الذي يتماشى مع التكنولوجيات الحديثة وكذا تبني استراتيجية بناءة في مجال الاتصال الخارجي.

وترقية العلاقة مع وسائل الإعلام وتعزيز رابطة جيش-أمة”.

وأوضح أن هذه الزيارة الميدانية هي مناسبة للتعرف عن قرب عن مدى الجهود المبذولة من طرف القيادة العليا للجيش بغية الارتقاء بهذا القطاع الحساس.

وأبرز العميد قريد ما وفرته القيادة العليا للجيش من إمكانيات للرفع من مستوى التكوين منذ تأسيس المدرسة سنة 1967 إلى اليوم.

وأشار الى أن المدرسة دأبت عبر مسارها وفي مراحل شتى منذ تأسيسها تحت اسم “المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين بالجزائر”.

على الرفع من قدرات البلاد لتخطي الصعاب في المجال التقني والعلمي، بأيدي جزائرية عبر عدة هيئات وطنية وعسكرية”.

وأكد العميد أنه حتى وبعد تحويلها سنة 1995 إلى “المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات”.

قامت المدرسة بانتهاج نظام تكويني متين يعتمد على توفير مورد بشري مؤهل.

كما أبرز ذات المسؤول أهمية جعل المدرسة “قطبا تكوينيا مرموقا يمضي بإقدام نحو اكتساب مكانة علمية متميزة.

مؤكدا أن القيادة العليا للجيش جعلت منها نموذج فخر على المستويين العسكري والعلمي على غرار المؤسسات الأجنبية الأخرى للتكوين العسكري.

وقد تم خلال هذه الزيارة الميدانية عرض شريط وثائقي حول مراحل تطور المدرسة، قبل مباشرة زيارة مختلف وحدات التعليم والبحث والمنشآت.

حيث قدمت شروحات وافية حول مختلف أنواع التكوين والبحوث المنجزة من طرف طلبة المدرسة في عدة تخصصات.