الإعلامي التونسي علاء الشابي مُنبهر بتضامن الجزائريين معه: أذهلتموني

فن وثقافة
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الإعلامي التونسي علاء الشابي مُنبهر بتضامن الجزائريين معه: أذهلتموني
بقلم نادية بن طاهر

شكر الإعلامي التونسي، علاء الشابي، الجزائريين، على تضامنهم الكبير معه، بعد إعلانه عن إصابته بمرض السرطان.

وكشف الشابي، في رسالة مطولة نشرها على صفحته بأنستغرام، عن كمية الدعم التي تلقاها من عدة جهات.

وكتب الشابي: “أناس لا اعرفهم ولم ألتق بهم أبدا هاتفوني، منهم من حجز لي وتكفل بكل مصاريف علاجي في أكبر مستشفيات العالم، ومنهم من عرض عليا أموالا طائلة لمساعدتي”.

وقدم الإعلامي التونسي، تحية لكل الجزائريين قائلا: ” اذهلتموني فعلا لم أصدق تفاعلكم”.

هذا وأعلن الإعلامي التونسي، علاء الشابي، إصابته بمرض السرطان، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، قبل أيام.


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