الإعلامي التونسي علاء الشابي يُعلن إصابته بالسرطان

أعلن الإعلامي التونسي، علاء الشابي، إصابته بمرض السرطان، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وكتب مُقدم برنامج “عندي ما نقولك”، على قناة التاسعة التونسية: ” أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت”.

وأضاف الإعلامي: “مرض صامت، يبدو لطيفا ومهادنا، خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم افلح في ذلك، نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي، ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة، أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت”.

وتابع الشابي: “أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة، والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا، ولكني على يقين تام بالانتصار عليه، بحب الحياة ومقت العدم”.

وختم الإعلامي التونسي رسالته بالقول: “لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ، ولكنني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق، إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوته”.