رفع الإعلامي الليبي باسم الصول دعوى قضائية على ضد شخصيات بارزة في أحداث “ثورة 17 فبراير 2011”.

الشخصيات هي عضو البرلمان سهام سرقيوه وعبد الحفيظ غوقة عضو المجلس الانتقالي سابقا.

ورفع الاعلاميون الليبيون ان الدعوى القضائية رفعت ضد الشخصيين لأنهما ساهما في تشريد ملايين الليبيين.

ودما الدولة الليبية التي كانت قائمة قبل الـ 2011 ، فقام الشخصين بتزوير العديد من المعطيات خلال حرب الناتو على ليبيا.

فسرقيوه ساهمت في تدمير ليبيا بكذبتها خلال احداث 2011 والتي ادعت فيها ان “كتائب القدافي” اغتصبت النساء الليبيات.

وقالت سرقيوه عبر القنوات الفضائية في ال2011 ان الكتائب اغتصبتها رفقة 200 فتاة ليبية.

أما عبد الحفيظ غوقة فتابعه الاعلاميون بتهمة الخيانة العظمى بعدما تعاون مع الصهيوني برنار ليفي في تدمير ليبيا بإعطائه احداثيات الجيش الليبي للناتو.

وقد رفع الاعلاميون الليبيون هذه الدعوى في المحاكم الدولية، كما كشف الصول ان القائمة ستوسع الى العديد من شخصيات “فبراير”.