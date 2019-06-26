الإعلامي بوسالم: “ممتن وفخور .. بإشادة مؤسسة عسكرية قيادتها مجاهدة وصادقة”

ثمّن الإعلامي بالتلفزيون الجزائري كريم بوسالم، الإشادة التي تلقاها اليوم من نائب وزير الدفاع الوطني قائد الجيش الوطني الشعبي.

وقال بوسالم في رده على إشادة الفريق بالحصة التي يقدمها، وخاصة الحصة التي تناولت جاهزية الجيش الوطني الشعبي السبت الماضي.

وقال بوسالم في تغريدة له على التويتر “ممتن وفخور بهذه الإشادة من جيش بلدي…إشادة من مؤسسة عسكرية قيادتها مجاهدة وصادقة

..حامية ومرافقة لشعبها .. فخور بانتمائي للتلفزيون الجزائري…اللهم وفقنا وكل الزملاء الإعلاميين في الجزائر واحفظ البلاد وشعبها من كل سوء”.