الإعلامي حفيظ دراجي سفيرا لجمعية “البركة”

أعلنت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، اليوم الإثنين، عن تعيين الإعلامي القدير حفيظ دراجي، سفيرًا لقيمها ورسالتها.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها على فايسبوك، أنها تتشرف بالإعلان عن انضمام الإعلامي الجزائري القدير حفيظ دراجي إلى أسرتها. سفيرًا لقيمها ورسالتها.

وأشارت أن هذا التعيين يأتي تقديرًا لمسيرته المهنية الثرية، وإيمانه العميق بقيم المسؤولية الاجتماعية والالتزام بنشر الخير والإيجابية في المجتمع.

كما أكدت جمعية البركة أنها على يقين بأن حضور حفيظ دراجي سيسهم في تعزيز مكانها ويجسد رؤيتها في بناء جسور الثقة مع جمهورها في الجزائر والعالم العربي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور