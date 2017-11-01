عقب اعلان الناخب الوطني الجديد رابح ماجر عن قائمة اللاعبين لمواجهة المنتخب النيجري في إطار تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

صرح الاعلامي وحيد رفيق، أننا نحترم قرارات المدرب، لكن لابد ان نقف عند الاسماء المبعدة من الفريق، والاخرى التي إستدعيت.

وأضاف، أن هناك مفأجأة من العيار الثقيل، إبعاد فيغولي، وتعويض شاوشي بمبولحي يطرح تساؤلات كثيرة.

وقال رفيق وحيد، كان لابد من ابقاء مبولحي، وإستدعاء حارس اوحارسين شبان، أمثال شعال وصالحي وموساوي .

وأضاف أيضا ان إستدعاء فوزي شاوشي حارس مولودية الجزائر مطلب شعبوي، بالرغم من عدم لعبه منذ 3 مباريات.