الإعلامي سليمان بخليلي في ذمة الله

إنتقل صباح اليوم الجمعة، الإعلامي وصاحب قناة البديل “سليمان بخليلي” إلى جوار ربه. بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان الإعلامي الراحل “سليمان بخليلي” يعالج بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد إصابته بالفيروس. وسيكون مقر سكناه ببلدية القبة بالعاصمة مفتوحا لتقديم التعازي للعائلة. كما ستشيع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة بمقبرة قاريدي بالقبة في العاصمة.

من جهته يتقدم مجمع “النهار” وعلى رأسهم المديرة العامة الأستاذة سعاد عزوز بتعازيهم القلبية لعائلة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

للإشارة، فإن سليمان بخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني من مواليد 1963 بمدينة بسكرة. وهو مُعد ومذيع لعدة برامج في الاذاعة و التلفزيون. وصاحب البرنامج الشهير “خاتم سليمان” الذي كان يطل به كل شهر رمضان. وهو من أنجح البرامج التلفزيونية. حيث عرض في بداياته عبر فضائيات عربية عديدة. كما اشتهرأيضا ببرنامج”فرسان القرأن” في رمضان لعدة مواسم على التلفزيون الجزائري.

وإلتحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1985 كصحفي، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير، ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري. وعمل في التلفزيون الجزائري بمحطة ورقلة كمحرر و مذيع للنشرة الرئيسية. ثم اتجه للانتاج التلفزيوني وانتج العديد من البرامج منها و “هديناه النجدين”،”انغام من الجنوب”، “زدني علما”. ونال جائزة الابداع في مهرجان القاهرة الاذاعة والتلفزون. كما تحصل على الجائزة الذهبية لمهرجان الاعلام العربي بالقاهرة في دورته الـ14