الإعلامي كريم بوسالم يوارى الثرى بمقبرة ذراع بن خدة في تيزي وزو

وري الثرى اليوم الاحد الإعلامي كريم بوسالم بمقبرة ذراع بن خدة ولاية تيزي وزو بمسقط رأسه ولاية تيزي وزو. والذي وافتنه المنية اليوم عن عمر 49 سنة متأثرا بفيروس كورونا.

وحضر مراسيم الجنازة عدد كبير من عائلة وأصدقاء الفقيد الذي شهدوا له بحسن السيرة والخلق.

وكان الفقيد أخر ما كتبه عبر جداره في الفيسبوك: “أحبّوا بعضَكُم فالفراق لا يعطي إنذاراً.. واسألوا عن بعضكم فلا أحد يعلم متى ستكون آخر مكالمة أولقاء. وتحملوا بعضكم فإن كلمة “يا ليت” لن تُعيد الذي رحل.. كلمة طيبة في الحياة خيرٌ من قبلة على جبين ميت.”